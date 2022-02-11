"Нормандский формат" разблокирован: в ОП говорят, что встречи советников теперь будут проходить чаще
Андрей Ермак
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Встречи советников “нормандской четверки” теперь будут происходить чаще. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, что происходит в Харькове, передает корреспондент УНН.
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“Действительно, это уже вторая за последние две недели встреча политических советников. Мы можем говорить о том, что процесс работы “нормандского формата" разблокирован, он продолжается. Я думаю, эти встречи будут происходить в очень частом режиме”, — сказал Ермак.
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Кроме того с его слов, на вчерашней встрече было зафиксировано безусловную поддержку всеми сторонами-участницами “Нормандского формата” режима прекращения огня.
“Главное что переговорный процесс идет, он продолжается, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию по всем вопросам. Надеемся, такое же отношение будет у всех сторон этого процесса”, — добавил председатель ОП.
Напомним
Накануне в Берлине прошли переговоры советников лидерв “Нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции.
По итогам переговоров политических советников не удалось согласовать совместный документ.