Украина обратилась к ООН, ЕС и НАТО из-за действий России в Черном и Азовском морях

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина обратилась к ООН, ЕС и НАТО из-за блокировки Россией Черного и Азовского морей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

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"Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали об этих действиях Российской Федерации генерального секретаря ООН, Европейский Союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с Черноморскими странами с целью выработки совместных действий", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, Черное море и безопасность Черного моря касаются каждого из нас, поэтому здесь ответы. По словам дипломата, Украина подключила партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные действия в ответ.

"Сегодня вечером генеральный секретарь НАТО находится в Румынии, и по нашей инициативе этот вопрос - блокировка Черного и Азовского морей - будет предметом перговоров", - добавил он.

Контекст

Накануне российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл со временно оккупированного Севастополя.

Ранее стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Обучение охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.