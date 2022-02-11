Суд оставил в силе личное обязательство Порошенко

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о применении личного обязательства к пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Коллегия судей постановила, постановление судьи Печерского районного суда Киева от 19 января... оставить без изменений...", - сказал судья.

Дополнение

Прокуроры настаивали на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Что было раньше

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

Так, Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.