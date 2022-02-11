Страны ЕС согласовали новый макрофин Украине в 1,2 млрд евро

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, сообщили в пятницу в Совете ЕС, пишет УНН.

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"Послы ЕС одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Это означает, что предложение может быть ускорено в Европейском парламенте с целью принятия текста как можно быстрее. Оно имеет целью оказание оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и укрепить устойчивость Украины", - указали в евроинституции.

Детали

Текст должен быть принят Европейским парламентом и Советом ЕС, прежде чем вступит в силу.

"Нынешнее геополитическое напряжение оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже спровоцировали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", - отметили в Совете ЕС.

"ЕС поддерживает Украину, в том числе и в экономическом плане. Нынешняя геополитическая напряженность имеет серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Я рад сообщить, что сегодня мы решили поддержать предложение Комиссии, чтобы финансовая помощь без промедления поступила в Украину", - сказал министр экономики, финансов и восстановления Франции, председательствующей в Совете ЕС, Брюно Ле Мэр.

"Эта экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей:

Выделение первого транша, при наличии предварительных политических условий и удовлетворительной реализации программы МВФ, произойдет вскоре после утверждения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании относительно конкретных мер структурной политики, что должно быть согласовано между Европейской комиссией от имени ЕС и Украиной.

Выплата второго транша будет связана с постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании. Меморандум о взаимопонимании, что лежит в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном количестве краткосрочных мер в политике в самых неотложных приоритетных отраслях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности управления и верховенство закона, а также энергетика", - отметили в Совете ЕС.

Дополнение

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.