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Послы ЕС и Великобритании в Украине заявили, что остаются в Киеве

Послы ЕС и Великобритании в Украине заявили, что остаются в Киеве

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила в Twitter, что остается в Киеве и продолжает работать с основной командой. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также сообщил в Twitter, что остается в Киеве, пишет УНН.

Цитата:

“Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала Симмонс.

Кроме того, посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил вTwitter, что он также остается в Киеве. “Я в Киеве и остаюсь здесь”, — написал он, указав на распространение "фейковых новостей" об обратном.

Дополнение

Со вчерашнего дня активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан уехать из Украины. В частности, МИД Великобритании выпустил предупреждение для своих граждан, в котором советует не ездить в Украину, а тем, кто там находится, уехать сейчас.

Ранее американский президент Джо Байден призвал всех граждан США уехать из Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Великобритания, дипломат, посольство
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