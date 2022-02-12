Россия начала маневры с более 30 боевых кораблей в Черном море

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня, 12 февраля, маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Минобороны России.

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“Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на разных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота РФ выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

“Целью обучения является оборона морского побережья (временно оккупированного - ред.) Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника”, — отмечается в сообщении.

Контекст

10 февраля российские СМИ указали, что ЧФ РФ анонсировал в Черном море учения, в которых будут задействованы корабельные тактические группы Черноморского флота РФ, указав, что они плановые. Подготовку к ним в одном из полигонов Черного моря проводили морские тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Тогда же российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

11 февраля стало известно, что Российская Федерация сообщила, что отменила перекрытие южной части Азовского моря, которое планировала осуществить для судоходства с 13 до 19 февраля под предлогом военно-морских учений, о чем рассказали в морской охране ГПСУ.