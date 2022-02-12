Возможная внутренняя дестабилизация в Украине: МВД контролирует ситуацию на улицах и площадях

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство внутренних дел надежно контролирует ситуацию на улицах и площадях Украины на фоне возможной внутренней дестабилизации в стране. Об этом советник главы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, информирует УНН.

Цитата:

“Что делать сейчас, после заявлений западных лидеров, о том, что в ближайшие дни начнётся прямое военное вторжение РФ в Украину? Я пока дам только один совет: не поддаваться панике — не давать Путину питаться Вашим страхом! Вооружённые силы и мы все будем защищать Украину!” — написал Геращенко.

Детали

По его мнению, сценарий полномасштабного прямого военного вторжения в Украину маловероятный.

“Наиболее вероятным может быть сценарий внутренней дестабилизации через принуждение Украины к исполнению Минских соглашений в интерпретации Путина — сначала выборы, а потом контроль над границей”, — отметил Геращенко.

Он сообщил, что этому сценарию на переговорах советников в Нормандском формате в прошлый четверг был поставлен жёсткий блок.

“А МВД надежно контролирует ситуацию на улицах и площадях Украины. Вариант с завозом из России тысяч сторонников русского мира не пройдёт. Границы для них закрыты. Захватить Славянск и терроризировать его граждан также не выйдет! Будем стрелять без предупреждения!” — заявил Геращенко.

Он отметил, что другой вариант — это активизация агрессивных действий в зоне операции Объединённых сил.

“Для отражения этой возможной атаки у нас есть достаточно сил и средств. Поэтому нужно сохранять спокойствие. Каждый на своём месте. Это будет лучший вклад во внутреннюю безопасность Украины на данный момент времени”, — написал Геращенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой эскалации со стороны РФ. Украина принимает во внимание ее, но должна четко анализировать и готовиться к любым рискам.