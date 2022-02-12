Макрон в телефонном разговоре Путину: "я прошу вас остановиться" - СМИ

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина "остановиться" во время телефонного разговора. Об этом сообщает FranceInfo, пишет УНН.

Цитата:

"Я прошу вас остановиться". Примерно так Эммануэль Макрон сказал Владимиру Путину во время длительного разговора глав двух государств сегодня днем", - говорится в новости в "живой" ленте телеканала.

Президент Франции предупредил, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе, сообщает телеканал.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в субботу провели телефонный разговор, который длился 1 час 40 минут.

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей "цели", позволив "продвинуться вперед" и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".