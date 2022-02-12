Байден и Путин начали переговоры

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали телефонный разговор. Такие сообщения после 18 часов по Киеву начали обнародовать американские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Звонок Байдена и Путина по Украине продолжается", - указывает журналист AP.

"Разговор Байдена и Путина начался в 11:04 EST (18:04 по Киеву - ред.), по словам представителя Белого дома. В эти выходные Байден находится в Кэмп-Дэвиде", - отметил журналист FT.

Также сегодня США и РФ провели переговоры по линии глав дипломатии стран и Минобороны.

Ранее

Президент Франции Макрон и Путин провели телефонный разговор, он длился более полутора часов.

В понедельник Макрон ездил в Москву на переговоры с Путиным. Во вторник был в Киеве.

В Елисейском дворце указали, что этот дипломатический тур достиг своей “цели”, позволив “продвинуться вперед” и снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Но беспокойство усилилось в конце недели, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.