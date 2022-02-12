Нидерландская авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Нидерландская авиакомпания KLM заявила об остановке полетов в Украину из-за угрозы "войны в стране". Отменили последний рейс в Киев, который планировали осуществить сегодня ночью. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на официального представителя компании, пишет УНН.

Цитата:

"KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране“, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что следующий рейс в столицу Киев запланирован на сегодня на вечер, но выполняться не будет.

“Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока не ясно, когда KLM снова полетит в Киев”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Со вчерашнего дня активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан покинуть Украину. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время".