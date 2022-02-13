Мининфраструктуры сделало заявление касательно ограничений полетов в Украину

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Небо над Украиной остается открытым. А у некоторых перевозчиков возникли сложности из-за колебаний на рынках страхования. С таким заявлением выступило Министерство инфраструктуры Украины по результатам совещания с авиаперевозчиками и представителями соответствующих служб, сообщает УНН.

Цитата

“Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось”, — заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

Как пояснили в министерстве, у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

“Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис Президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы” — прокомментировал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Контекст

Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.

Как объяснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.

“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — оповестил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. При всех усилиях авиакомпании и готовности государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, — сообщил авиаперевозчик.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы.