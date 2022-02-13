Израиль спешит эвакуировать своих граждан из Украины ко вторнику, число рейсов из страны увеличено - СМИ

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Нафтали Беннетт хочет эвакуировать как можно больше израильтян из Украины ко вторнику на фоне растущих опасений российского вторжения. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Израиль считает, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро уменьшается и может быть полностью закрыто к утру среды (16 февраля).

В посольстве Израиля в Украине зарегистрировалось около 4500 израильтян, сообщило The Times of Israel министерство иностранных дел страны. По оценкам министерства, в стране проживает от 10 до 15 тысяч израильтян.

По данным местных СМИ, администрация Байдена предупредила Израиль, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней.

На фоне этих опасений, как сообщается, израильские авиалинии начали увеличивать количество рейсов в Украину, чтобы помочь эвакуации. Израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia предлагают эвакуационные полеты.

Министр обороны Бени Ганц заявил в субботу, что поручил Армии обороны Израиля подготовиться к возможности оказания помощи в эвакуации израильтян из Украины.

Источники в службе безопасности сообщили новостному сайту Walla, что этот сценарий считается последним вариантом, и гражданские авиалинии будут предпочтительным видом транспорта в операции по эвакуации.

В офисе Ганца заявили, что любая помощь ЦАХАЛа “будет зависеть от сценариев и оценок ситуации”.

Сообщается, что Беннет поручил министрам правительства не высказывать публичного мнения о действиях России и ограничить любые публичные комментарии эвакуацией израильтян из Украины.

Что было ранее

Как писал УНН, накануне СМИ сообщили что министерство иностранных дел Израиля 11 февраля решило эвакуировать семьи израильских дипломатов с Украины из-за опасений российского вторжения и усиления напряжения на границе.

Напомним

10 февраля президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы.

После призывов США к своим гражданам быстрее покинуть Украину — ряд стран последовал их примеру и выдали аналогичные заявления. Покинуть страну призвали власти Великобритании, Латвии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Израиля, Японии и Южной Кореи.