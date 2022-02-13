Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,88 0,0000  EUR: 31,88 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
20760

Зеленский в ближайшие часы поговорит с Байденом

Зеленский в ближайшие часы поговорит с Байденом

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 февраля, проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры состоятся в ближайшие часы. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает УНН.

Цитата

“В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом”, — написал Никифоров.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.