Зеленский в ближайшие часы поговорит с Байденом

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 февраля, проведет телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры состоятся в ближайшие часы. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает УНН.

Цитата

“В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом”, — написал Никифоров.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.