Россия не объяснила присутствие своих войск на границе с Украиной - Кулеба заявил о созыве заседания ОБСЕ

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Россия не ответила на запрос Украины согласно объяснений военного присутствия вблизи границ нашего государства. Теперь решено созвать заседание ОБСЕ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Россия не ответила на наш запрос по Венским документам. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму”, — заявил Кулеба.

Министр напомнил России ее предыдущие заявления, которые должны быть подтверждены выполнением обязательств в рамках участия в ОБСЕ.

“Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников”, — заявил министр.