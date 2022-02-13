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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины

Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины. Об этом по итогам заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использование средств Резервного фонда Государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам премьера, это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом.

Контекст

Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.

Как объяснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.

“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — оповестил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. При всех усилиях авиакомпании и готовности государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, — сообщил авиаперевозчик.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что прекращает полеты в Украину на фоне российской угрозы.

Источник: УНН
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