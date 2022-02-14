Франция: Эммануэль Макрон еще не кандидат, но агитирует за переизбрание

КИЕВ. 14 февраля. УНН. У нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона есть полная предвыборная кампания, которая ширится по Франции, он также встречается с избирателями. Он рассказывает о своих будущих планах в отношении страны. Однако Макрон еще не заявил официально, что он является кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Критики утверждают, что он несправедливо использует свою президентскую кафедру, которую финансируют налогоплательщики, для агитации за второй срок, затягивая свое ожидаемое объявление как можно дольше.

Менее чем за два месяца до первого тура 10 апреля намерения Макрона не являются тайной. В прошлом месяце он сказал, что у него есть "желание" баллотироваться на второй срок, но он хотел подождать, пока ситуация с COVID-19 улучшится, прежде чем принимать решение. Конечный срок для официального объявления кандидатуры - 4 марта.

Ультраправый кандидат в президенты Эрик Земмур обвинил Макрона в попытке использовать пандемию, чтобы заставить французских избирателей забыть о том, что он считает упадком Франции. В єтом поддержала его и второй кандидат в президенты.

Цитата

"Использует ли Эммануэль Макрон кризис в области здравоохранения, чтобы начать кампанию? Ответ - да", - заявила Марин Ле Пен, другой ультраправый кандидат.

Как и в США и в большинстве европейских стран, Франция недавно начала смягчать большинство ограничений в отношении вирусов, поскольку уровень заражения замедляется.

Напомним

Я верну французам их страну: кандидат в президенты Франции о проблеме иммиграции в стране.