США, Япония и Южная Корея встретились на Гавайях, чтобы обсудить вопросы Северной Кореи

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своими японскими и южнокорейскими коллегами в субботу на Гавайях, чтобы обсудить угрозу, которую представляет Северная Корея с ядерным оружием после того, как Пхеньян начал год с серии ракетных испытаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

На пресс-конференции после встречи Блинкен заявил, что Северная Корея "находится в фазе провокации", и эти три страны осудили недавние запуски ракет .

"Мы абсолютно едины в нашем подходе, в нашей решимости", - сказал Блинкен после переговоров с министром иностранных дел Японии Есимаса Хаяши и министром иностранных дел Южной Кореи Чон Эй Йоном.

Он сказал, что страны "очень тщательно консультируются" относительно дальнейших шагов, которые они могут предпринять в ответ на Северную Корею, но не предоставил конкретики.

Эти трое опубликовали совместное заявление, в котором призвали Северную Корею к диалогу и прекратить свою "незаконную деятельность".

Многие рассматривают испытания ракет как попытку давить на администрацию президента Джо Байдена с целью смягчения санкций. Сама же администрация не изъявила желания делать это без значительных сокращений ядерной программы Севера, но предложила открытые переговоры.

Северная Корея отклонила предложения США восстановить дипломатию, заявив, что не вернется к переговорам, если Вашингтон не откажется от враждебной, по его словам, политики.

Добавим

Сначала Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи после ее первого ядерного испытания в 2006 году. Это усилило их в ответ на дальнейшие ядерные испытания и все более сложные ядерные и баллистические ракетные программы страны.