Премьер-министр Венгрии предупреждает о волне беженцев, если Россия вторгнется в Украину

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Венгрии-националист предупредил в субботу, что вторжение России в Украину может направить сотни тысяч украинских беженцев, которые бегут через границу в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

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Лидер правых популистов Виктор Орбан, выступая в ежегодном обращении, которое в этом году начало его политическую кампанию на парламентских выборах в Венгрии 3 апреля, призвал к мирному решению растущего напряжения в Европе, которая возникла из-за опасений неизбежного вторжения России в Украине.

Орбан — решительный противник любых видов иммиграции — сказал, что в интересах Венгрии "избежать войны", которая, по его словам, повлечет волну украинских беженцев и разрушит экономику.

Призывая разрешить напряженность путем диалога, Орбан заявил, что выступает против планов Европейского Союза использовать санкции против России, которая разместила более 100 000 военных вдоль границ Украины, как сдерживающий фактор.

"О санкциях, карательной политике, лекциях или любом другом виде высокомерия со стороны великих держав не может быть и речи",-сказал Орбан.

Напомню

Кулеба: пакет санкций США и ЕС способен нанести непоправимый вред экономике РФ.