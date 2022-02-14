Посол Пристайко разъяснил заявление по НАТО: Украина не будет пересматривать свои стремления присоединиться к альянсу

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко разъяснил сделанное ранее заявление о возможном отказе от заявки на членство в НАТО, заявив, что Украина "не будет пересматривать свои стремления присоединиться к военному альянсу", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На вопрос, может ли Украина пересмотреть свои амбиции относительно вступления в НАТО, посол Вадим Пристайко ответил BBC на английском языке: "Нет, это не так, и я очень рад, что имею шанс разъяснить свою позицию".

Пристайко заявил, что ранее сообщение BBC было результатом недоразумения.

"Сейчас мы не являемся членом НАТО, и чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, что мы и делаем в разговорах с россиянами", — сказал Пристайко.

"Это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в Конституции", - добавил посол.

"Это не отсрочка для наших амбиций быть в НАТО - мы говорим о том, что сейчас мы не в семье, поэтому мы должны искать что-то другое, например, двусторонние соглашения с Великобританией, с Соединенными Штатами. Поэтому, кроме НАТО, мы ищем какие-то другие договоренности, которые бы позволили нам выжить в этом конкретном испытании прямо сейчас", - сказал он.

На повторный вопрос, меняет ли Украина свою заявку на членство в НАТО, он ответил: "Нет".

Ранее

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 прокомментировал возможность отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить “гибкость”.

После этого спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина готова отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией, вырваны из контекста.

Стремления Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу предусмотрены ее Конституцией и остаются абсолютным приоритетом для страны, указал в заявлении пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Курс на ЕС и НАТО закреплен в Конституции от 2019 года.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".