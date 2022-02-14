"Слуги" снова заговорили о возможности проведения пленарных заседаний ВР онлайн

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вопрос участия в работе Верховной Рады во время пленарных заседаний в формате онлайн необходимо проработать. Об этом первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает корреспондент УНН.

Детали

Он привел пример быстрой работы Комитета ВР по вопросам бюджета, который вчера смог быстро собраться и принять решение относительно средств, выделенных правительством для компенсации страховых рисков авиаперевозчикам, благодаря возможности проводить заседания онлайн.

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“Хочу поблагодарить наших коллег, которые вчера в 22 часа провели заседание комитета. Благодаря тому, что есть возможность провести его онлайн - провели его быстро и оперативно. Хочу напомнить, что у нас есть подобные предложения относительно того, чтобы ВР могла тоже собираться или голосовать, или работать тоже в онлайн-режиме. Надо вернуться к этому непростому, но важному диалогу. Такой вопрос нам нужно тоже как-то проработать”, - сказал Корниенко.

Напомним

С началом пандемии коронавируса ВР разрешила проведение заседаний парламентских комитетов в формате видеосвязи. Поднимался вопрос также возможности онлайн-голосования и другого онлайн-участия в пленарных заседаниях ВР, однако это не нашло поддержки.

Как сообщал УНН, парламентарии сегодня собрались на Согласительный совет, а завтра состоится первое пленарное заседание ВР после двух недель работы в комитетах.

Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал глав фракций и групп обеспечить присутствие нардепов на работе.