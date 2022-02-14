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Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев

Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Киев

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, прибыл в Киев. Об этом сообщают журналисты западных СМИ, пишет УНН.

Детали

Так, на видео с момента прибытия канцлера видно, как у самолета его встречает почетный караул.

Отметим, что бортовой трап и дорожка от него были устланы красным ковром.

Шольц уже прибыл в Мариинский дворец, где состоятся его переговоры с Президентом Украины.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе посещает в понедельник - Украину, на следующий день - Россию.

Немецкий лидер в рамках визитов намерен встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Перед отъездом в Украину Шольц сделал заявление, отметив, что в Киеве хочет выразить солидарность и поддержку Украине, а от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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