Ишингер подтвердил участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится в конце недели. Это подтвердил во время брифинга в Берлине в понедельник, 14 февраля, глава MSC Вольфганг Ишингер, пишет УНН.

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"Да, Зеленский будет", - заявил Ишингер в ответ на запрос о подтверждении участия Президента Зеленского.

Детали

Российское правительство решило не отправлять своего представителя на эту Мюнхенскую конференцию по безопасности, сказал при этом Вольфганг Ишингер.

Однако, отметил Ишингер, учитывая ситуацию вокруг Украины, он хотел бы, чтобы Россия направила официального представителя на конференцию. Тот факт, что Москва пока отменила участие, является "досадным", сказал Ишингер, которого цитирует AFP. Но, сказал он, будут приложены усилия, чтобы это изменить. "Мы сделаем все, чтобы доставить уполномоченного российского представителя в Мюнхен", - отметил Ишингер.

Ишингер решительно отверг обвинения Москвы в том, что MSC переродился в "антироссийский или по крайней мере чисто трансатлантический форум". "Я надеюсь, что мы сможем поговорить не только о России, но и с Россией на выходных в Мюнхене", - сказал Ишингер.

Дополнение

Конференция собирает мировую элиту из сфер обороны и безопасности в Германии. Она должна начаться 18 февраля.