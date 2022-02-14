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Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

Ирина Верещук

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“23 ноября 2021 года пообещала, что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".

Шаг за шагом, меняем реальность!” - написала она.

Источник: УНН
Теги: Украина, КПВВ, Ирина Верещук
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