План по эвакуации населения в случае вторжения есть, но лучший ответ на угрозу вступление в ряды теробороны - Монастырский

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В случае вторжения вражеских войск на украинскую территорию, власть имеет план по эвакуации населения “на бумаге”. Однако правильным ответом на любую угрозу является вступление в территориальную оборону. Об этом в эфире “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По эвакуации, я бы сказал, что планы существуют на бумаге, но я бы призвал к здоровой подготовке и вступлении в ряды территориальной обороны. Это правильный ответ на любую угрозу, которая есть”, - заявил Монастырский.

Детали

Он добавил, что территориальная оборона дает возможность уверенно в каждом регионе быть целостной основой для защиты населенного пункта в случае необходимости.

По мнению министра, именно это дает людям уверенность в том, что никакого сценария захвата не будет.

Добавим

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что численность сил территориальной обороны должны увеличить до 2 миллионов украинцев.



В начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым численность украинской армии в ближайшие 3 года увеличится на 100 тысяч человек.

Также в конце января Верховная Рада одобрила закон, разрешающий добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие.