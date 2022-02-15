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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Приглашение Байдена в Украину: в Белом доме дали комментарий

Приглашение Байдена в Украину: в Белом доме дали комментарий

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заместитель прессекретарки Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга прокомментировала информацию о том, что президент Владимир Зеленский накануне пригласил американского коллегу Джо Байдена в Украину, передает УНН.

Детали

Жан-Пьер заявила, что сейчас не может ничего сообщить о планах поездки. Она напомнила, что США поддерживают постоянный контакт с украинским правительством, в переговорах принимают участие представители Белого дома, Пентагона и Госдепартамента.

Цитата

“Пока ничего анонсировать по поводу каких-либо поездок президента”, — заявила она.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора, пригласил президента США Джо Байдена в Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Джо Байден
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