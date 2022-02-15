Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,54 0,5009  EUR: 32,33 0,3487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12225

Песков: Путин готов к ведению переговоров на тему гарантий безопасности России

Песков: Путин готов к ведению переговоров на тему гарантий безопасности России

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Владимир Путин готов к переговорам на тему гарантий безопасности России. Он заявил, что “украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности”. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил в интервью CNN, передает УНН.

Цитата

“Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии, — рассказал Песков корреспонденту CNN Фредерику Пляйтгену поздно вечером в понедельник. - И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры”, — сообщил он.

Напомним

Министр иностранных дел Франции заявил в понедельник, что все готово для быстрого вторжения российских войск в Украину, добавив, что Европа готова ввести масштабные санкции.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, безопасность, Дмитрий Песков, гарантии
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.