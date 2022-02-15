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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Канада предоставит Украине оружие и почти 400 млн долларов кредита

Канада предоставит Украине оружие и почти 400 млн долларов кредита

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов (392,8 млн долларов США), а также летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 млн долларов США). Такое заявление канадский премьер-министр Джастин Трюдо озвучил в понедельник, 14 февраля, сообщает CPAC, передает УНН.

Детали

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что решение предоставить Украине дополнительный заем направлено на “поддержание экономической устойчивости страны на фоне российской военной агрессии”.

“Украина находится на передовой в борьбе между демократией и авторитаризмом. Ставки в этом конфликте огромны и связаны с национальными интересами Канады, — подчеркнула она. - Канада едина со своими союзниками из G7 и НАТО в решимости защитить экономическую и демократическую стабильность Украины”.

Как отметили в ведомстве, “перед агрессивным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг нее Канада продолжит поддерживать стабильность украинской экономики, сохраняя при этом преданность деэскалации”.

Напомним

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что его страна не будет поставлять оружие Украине на фоне угрозы российского вторжения, потому что ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, летальное оружие
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