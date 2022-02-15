Сегодня ОБСЕ планирует собраться через войска РФ на границе Украины

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Отдельная встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России после того, как Москва не предоставила ответ на запрос Украины в соответствии с Венским документом, состоится, вероятно, 15 февраля. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко во время брифинга, информирует УНН.

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“Не получив запрашиваемой информации, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа: проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля”, — сказал он.

Детали

Как отметил спикер, в министерстве не могут считать ответом России письмо, которое она распространила в ОБСЕ через несколько часов после предусмотренного Венским документом сроком.

“Во-первых, он не содержит никакой запрашиваемой украинской стороной информации, зато в нем РФ пыталась выдвинуть необоснованные обвинения в адрес Украины. Во-вторых, Россия обозначила это сообщение как не имеющее отношения к процедуре Венского документа”, — подчеркнул Николенко.

В МИД считают, что таким образом Россия пытается уйти от ответа на вопрос о своей военной деятельности вблизи наших границ, перекладывает ответственность за эскалацию на Украине.

Также спикер добавил, что в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник глава МИД Дмитрий Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания Постоянного Совета и Форума безопасного сотрудничества не только для обсуждения ситуации на границах Украины и временно оккупированных территориях, но и для возможной выработки рекомендаций о дальнейших шагах в отношении России.

Напомним

Россия не ответила на запрос согласно объяснений относительно военного присутствия вблизи границ нашего государства.