Монастырский: во время ужесточения режима работы полиции ограничений права на митинги не будет

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Никаких ограничений конституционных прав, в частности, и права на митинги, во время усиления режима несения службы Нацполиции не будет. Об этом вчера, 14 февраля, в эфире программы “Право на власть” заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает УНН.

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“Никаких ограничений прав граждан, как то права на митинги, конечно, не будет. Такие ограничения вводятся только тогда, когда в стране введен режим военного положения. Пока об этом речь не идет. И я уверен, что, объединившись, мы все сможем пройти это непростое время”, — отметил Монастырский, которого цитирует пресс-служба МВД.

Детали

Министр сообщил, что во время усиления режима несения службы Нацполиции будет увеличено количество личного состава правоохранителей, которые будут обеспечивать публичную безопасность на улицах, и усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

Также глава МВД попросил водителей относиться с пониманием к тому, что проверка транспортных средств будет проводиться чаще.

Напомним

С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы.