Госдеп о заявлениях РФ о готовности к диалогу: нужна деэскалация, ее признаков США не видят

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Для успеха дипломатии и диалога они должны происходить в контексте деэскалации ситуации вокруг Украины, которой на сегодня с российской стороны не видно. Об этом заявил во время брифинга в понедельник представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет УНН.

Цитата:

“Мы приняли к сведению его комментарии. Чего мы не заметили, так это признаков деэскалации. Никаких ощутимых, реальных признаков деэскалации мы не видели. Мы были последовательны в том, что хотим идти по пути дипломатии. Мы хотим решить это через диалог, через дипломатию, через общение. Мы надеемся, что у россиян есть такая же готовность. Но мы — мы также говорили, что для успеха дипломатии и диалога, они должны происходить в контексте деэскалации. И ничего похожего на деэскалацию мы не увидели”, — сказал он, комментируя заявлнения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Детали

По его словам, если за комментариями министра иностранных дел последуют конкретные, ощутимые признаки деэскалации, США, безусловно, приветствовали бы такие шаги. Однако Госдеп их пока не видит.

Дополнение

Накануне Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада относительно так называемых “гарантий безопасности” и деэскалации вокруг Украины.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы договоренности сохраняются.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".