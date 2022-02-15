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Европарламент поддержал решение предоставить Украине новый макрофин ЕС на 1,2 млрд евро

Европарламент поддержал решение предоставить Украине новый макрофин ЕС на 1,2 млрд евро

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Европарламент поддержал решение стран ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. О результате голосования было объявлено во вторник в начале заседания, пишет УНН.

Детали

"Макрофинансовая помощь Украине - принята", - объявили в Европарламенте.

598 голосов евродепутатов было "за", 53 - "против".

Непосредствено голосование состоялось в понедельник.

Дополнение

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

11 февраля страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Текст должен быть принят Европейским парламентом и Советом ЕС, прежде чем решение вступит в силу.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, Украина, помощь
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