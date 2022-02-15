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Депутаты передумали спасать страну: на пленарное заседание ВР зарегистрировалось 216 нардепов из 423

Депутаты передумали спасать страну: на пленарное заседание ВР зарегистрировалось 216 нардепов из 423

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховная Рада собралась на первое пленарное заседание после двух недель работы в комитетах. В сессионном зале зарегистрировались 216 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Заседание началось в 10 часов с регистрации нардепов из 423 нардепов (фактический состав ВР) в зале зарегистрировались 216.

Глава парламента объявил заседание открытым.

Ожидается, что сегодня нардепы должны принять повестку дня текущей 7 сессии.

В повестке же дня на сегодняшнее пленарное заседание первым вопросом стоит вопрос усиление ответственности за антисемитизм.

Напомним

Вчера спикер парламента Руслан Стефанчук во время Согласительного совета призвал всех глав фракций и групп обеспечить присутствие нардепов на пленарном заседании.

В то же время в СМИ появилась информация о выезде отдельных нардепов из страны на фоне обострения агрессии со стороны РФ. По информации секретаря СНБО по состоянию на 14 февраля заграницей находилось 23 нардепа. Кроме того, еще ориентировочно 20 нардепов, по информации спикера парламента, болеют коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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