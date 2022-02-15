Увидим, тогда поверим: МИД о заявлениях России о завершении ряда учений и отводе войск

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Так, УНН поинтересовался, наблюдает ли Украина деэскалацию у своих границ на фоне заявлений РФ о якобы завершении учений и отводе некоторых частей.

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“Из Российской Федерации постоянно звучат разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: не "услышим, тогда поверим“, а "увидим, тогда поверим“. Увидим отвод - поверим в деэскалацию", - ответил дипломат.

Контекст

Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о якобы завершении ряда военных учений, и что часть контингента возвращается в места постоянной дислокации.

При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Как писал УНН, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время встречи министр обороны доложил о ходе крупных российских военных учений и дал представление об их масштабах.