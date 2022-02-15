Из-за российской угрозы: в пятницу Украина может инициировать созыв Постоянного совета ОБСЕ

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина рассматривает возможность в пятницу, 18 февраля, провести совместное заседание Постоянного совета и форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за российской угрозы у своих границ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

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"Украина инициировала заседание с участием России и всех государств-подписантов, где российская сторона должна предоставить объяснения. Я благодарен польскому председательству в ОБСЕ за оперативный созыв такого заседания уже сегодня, 15 февраля. Если и сегодня Россия продолжит презирать свои обязательства и скрывать от мира цель своих действий, мы пойдем дальше. Уже в пятницу я инициирую проведение совместного заседания Постоянного совета и форума безопасного сотрудничества, основных органов ОБСЕ, где будем обсуждать с государствами-участниками не только саму ситуацию, но и рекомендации к совместным действиям", - сказал министр.

Детали

По его словам, накануне Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт применила инструментарий по раннему предупреждению конфликтов.

Дипломат рассказал, что это лишь третий в истории случай практического применения этого инструментария ОБСЕ: предыдущие два касались событий в зоне Нагорнокарабахского конфликта в 2012 году и незаконного задержания Россией украинских моряков в 2018 году.

"На практике это означает, что Генеральный секретарь ОБСЕ адресовала всем главам делегаций государств-участников специальный лист, в котором привлекается внимание Постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риска эскалации ситуации. Это шаг к дипломатическому предотвращению дальнейшей эскалации", - добавил Кулеба.

Напомним

Россия на прошлой неделе не ответила на запрос Украины согласно объяснений относительно военного присутствия вблизи границ нашего государства. После этого было решено созвать заседание ОБСЕ.