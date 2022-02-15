В случае признания "Л/ДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений – Кулеба

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В случае официального признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Относительно возможного признания российской Думой так называемых Л/ДНР, хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины. В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми вытекающими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - сказал министр.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

В документе предлагают внести в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании "Л/ДНР".

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Как стало известно накануне, Госдума Российской Федерации во вторник, 15 февраля, в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления Об обращении к президенту России Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".