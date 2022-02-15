Рада определилась с ежегодной индексацией пенсий: коснется военных и госслужащих

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховная Рада одобрила усовершенствование пенсионного законодательства, в частности определилась относительно ежегодной индексации пенсий для военных и госслужащих, пишет УНН.

За законопроект № 4668 во втором чтении и в целом проголосовали 352 депутата.

Детали

Законопроект разработан с целью решения на законодательном уровне вопросов, касающихся, в частности, определения даты ежегодной индексации пенсий; индексации пенсий, назначенных военнослужащим, приравненным к ним лицам и членам их семей; досрочного выхода на пенсию; обеспечения права выхода на пенсию, лицам с инвалидностью, в том числе детям с инвалидностью, а также лицам, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Законом предлагается: