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Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о признании "Л/ДНР"

Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о признании "Л/ДНР"

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Детали

За это решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений о возможности признания Россией самопровозглашенных “Луганской и Донецкой народных республик” (ЛНР и ДНР) не принималось.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

В документе предлагают внести в повестку дня Госдумы на февраль вопрос признания "Л/ДНР".

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Госдума Российской Федерации во вторник, 15 февраля, в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления Об обращении к президенту России Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНВ".

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых "ДНР" и "ЛНВ" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений.

Источник: УНН
Теги: Россия
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