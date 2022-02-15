Противодействие блокированию черноморских портов: Украина определила коридор для судоходства

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина определила коридор для безопасного захода торговых судов в свои порты на фоне российской попытки блокады акватории Черного и Азовского морей. Об этом информирует ГУ "Госгидрография", пишет УНН.

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“По поручению Министерства инфраструктуры Украины ГУ "Госгидрография“ завершило выполнение внеплановых гидрографических работ в Одесском заливе для определения морского коридора для безопасного плавания судов в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины. По состоянию на 14.02.2022 выполнено 100% гидрографических работ (450 линейных километров гидрографической съемки)”, — говорится в сообщении ГУ.

Детали

Сообщается, что по результатам проведенных работ общий фон глубин в указанном районе составляет от 15 до 22,5 метра.

Как отмечают в Мининфраструктуры, определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход Одесским заливом.

“За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений РФ”, — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, слова которого приводит пресс-служба.

Накануне Кубраков объяснял, что о блокаде портов Черного моря как таковой со стороны России речь пока не идет. “Подтверждением этому является то, что буквально час назад с зернового терминала Neptune в порту Южный новым коридором прошел балкер MV Melia. Сейчас это первое судно класса Panamax, которое успешно воспользовалось этим маршрутом", - написал он в понедельник вечером у себя в Facebook.

Что было ранее

По поручению Министерства инфраструктуры Украины на прошлой неделе Госгидрография начала внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря.

14 февраля Мининфраструктуры на фоне российских маневров в море вблизи Украины сообщало, что украинские порты работают в штатном режиме.

Контекст

10 февраля российские СМИ указали, что ЧФ РФ анонсировал в Черном море учения, в которых будут задействованы корабельные тактические группы Черноморского флота РФ, указав, что они плановые. Подготовку к ним в одном из полигонов Черного моря проводили морские тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Тогда же российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

11 февраля стало известно, что Российская Федерация сообщила, что отменила перекрытие южной части Азовского моря, которое планировала осуществить для судоходства с 13 до 19 февраля под предлогом военно-морских учений, о чем рассказали в морской охране ГПСУ.

12 февраля маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море.