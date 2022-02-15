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В ЕС предостерегают относительно новых угроз российского "признания Л/ДНР”

В ЕС предостерегают относительно новых угроз российского "признания Л/ДНР”

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Если Россия официально признает ”так называемые “ДНР” и “ЛНР”, то у российской стороны возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине. Об этом предупредил глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас во вторник, пишет УНН.

Цитата:

“В случае официального оформления могут возникнуть дополнительные территориальные претензии к Украине”, — написал Маасикас в Twitter.

Контекст

Депутаты Госдумы России ранее 15 февраля большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений.

Источник: УНН
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