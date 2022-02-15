Посол США в НАТО о заявлениях России по перемещению войск: мы должны проверить

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Постпред США при НАТО Джулиэнн Смит, реагируя на заявления России относительно перемещения войск, заявила, что "мы должны проверить", прибегла РФ к деэскалации или нет. Ее заявление цитируют западные СМИ, пишет УНН.

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"Что важно, мы пытаемся проверить - на основе того факта, что мы видели другие случаи, когда Россия заявляла о деэскалации, когда факты на местах доказывали, что это неправда. Кое-что мы должны проверить в ближайшие дни", - цитирует слова посла США в НАТО по поводу заявлений России относительно перемещения войск журналист CBS Ник Шифрин в Twitter.

Дополнение

14 февраля Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантиях безопасности" и деэскалации вокруг Украины. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы на договоренности сохраняются.

В Госдепартаменте США в ответ заявили, что для успеха дипломатии и диалога они должны происходить в контексте деэскалации ситуации вокруг Украины, которой на сегодня с российской стороны не видно.

15 февраля российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о якобы завершении ряда военных учений, и что часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск, заявил на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Альянс не наблюдает деэскалации на украинской границе, однако заявления Москвы вызывают "осторожный оптимизм".