Предоставление тяжелобольным пациентам лекарств из сострадания: в ВР приняли закон

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховная Рада приняла закон № 5736 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания (безвозмездно), передает УНН.

Детали

Целью закона является создание в Украине условий для доступа тяжелобольных пациентов к инновационному лечению и реализации программ предоставления пациентам лекарственных средств из сочувствия (бесплатно) благодаря урегулированию правоотношений в этой сфере.

В частности, предусматривается:

Определение программ предоставления лекарственных средств из сочувствия и согласование проведения этих программ,

Ввоз лекарственных средств для целей этих программ,

Предоставление отчетов по эффективности и безопасности использования таких лекарственных препаратов,

Возможность отозвать согласование проведения указанных программ и определение прав и обязанностей юридических и физических лиц, а также полномочий органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере, и гармонизация национального законодательства с законодательством Европейского Союза.

Добавим

Ранее Кабмин одобрил решение расширить программу "єПідтримка", чтобы пенсионеры могли тратить средства на лекарства и коммуналку.

Предусматривается внесение изменений в порядок оказания помощи "єПідтримка" и порядок использования средств путем того, чтобы изменить ее, дать возможность приобрести лекарства лицам с инвалидностью I и II группы, осуществлять оплату услуг ЖКХ гражданам от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы и предоставить дополнительную помощь в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы.