В НАТО прокомментировали возможность "признания Л/ДНР" Россией

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Признание Россией так называемых “ДНР” и “ЛНР” станет нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также нарушением Минских соглашений. Об этом заявил во вторник на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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“К вопросу о признании так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик"… Ну, если это произойдет, то это будет в очередной раз вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет никаких сомнений в том, что Донецк и Луганск являются частью Украины в международно признанных границах. Так что такое признание будет нарушением международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины”, — сказал Генсек НАТО.

Детали

По его словам, такой шаг также станет нарушением Минских соглашений.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает усилия в рамках "нормандского формата" по поиску политического решения в Украине.

“Конечно, признание этих двух территорий как неких независимых образований полностью подорвет эти усилия и нарушит Минские договоренности”, — сказал он.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР“.

15 февраля депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали этот проект от Коммунистической партии РФ.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.