Украина запросила помощь в НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина запрашивает международную помощь у НАТО для масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению. В частности, автокраны, спецмашины радиационной и химической разведки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАТО.

Цитата

“Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия — ред.) получил запрос о международной помощи от Украины”, — говориться в сообщении.

Детали

В запросе Украина просит поставить, в частности 10 автокранов грузоподъёмностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 гусеничных бульдозеров, 10 пневматических колесных экскаватор.

Кроме того, Украина просит предоставить, в частности 70 пикапов, 30 вездеходов, 6 машин разминирования с дистанционным управлением.

Дополнение

Британский таблоид The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что Россия намерена вторгнуться в Украину завтра, 16 февраля, в час ночи по британскому времени и в три часа ночи по-киевскому, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих.



Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко комментируя информацию The Sun о времени вторжения России в Украину, отметил, что нужно различать таблоиды и уважаемые СМИ.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщили о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Но аналитики Conflict Intelligence Team утверждают, что колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск.