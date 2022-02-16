Президент Евросовета инициировал конференцию доноров для помощи Украине

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Европейского Совета Шарль Мишель инициировал проведение конференции доноров для поддержки Украины. Об этом он сказал в среду во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

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"Мы знаем, что происходящее уже оказывает ежедневное значительное экономическое воздействие на Украину. И мы хотели бы поддержать инициативу комиссии по мобилизации 1,2 миллиарда долларов в виде макрофинансовой помощи. Я думаю, что мы должны пойти дальше этого с партнерами. Вот почему я хотел бы запустить здесь инициативу в рамках тесного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом – конференцию доноров, чтобы иметь возможность поддержать устойчивую экономическую ситуацию в Украине", - заявил президент Евросовета.

Детали

Он обратился к украинскому народу, заявив, что Европа не оставит украинцев в одиночестве.

Мишель также обратился к России, отметив, что у нее есть выбор - либо война и жертвы, либо дипломатические переговоры и сотрудничество.

Что было раньше

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

На прошлой неделе страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи.