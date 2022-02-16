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Президент Евросовета инициировал конференцию доноров для помощи Украине

Президент Евросовета инициировал конференцию доноров для помощи Украине

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Европейского Совета Шарль Мишель инициировал проведение конференции доноров для поддержки Украины. Об этом он сказал в среду во время выступления в Европарламенте, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы знаем, что происходящее уже оказывает ежедневное значительное экономическое воздействие на Украину. И мы хотели бы поддержать инициативу комиссии по мобилизации 1,2 миллиарда долларов в виде макрофинансовой помощи. Я думаю, что мы должны пойти дальше этого с партнерами. Вот почему я хотел бы запустить здесь инициативу в рамках тесного сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом – конференцию доноров, чтобы иметь возможность поддержать устойчивую экономическую ситуацию в Украине", - заявил президент Евросовета.

Детали

Он обратился к украинскому народу, заявив, что Европа не оставит украинцев в одиночестве.

Мишель также обратился к России, отметив, что у нее есть выбор - либо война и жертвы, либо дипломатические переговоры и сотрудничество.

Что было раньше

1 февраля 2022 года на фоне потери доступа к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в Украине Еврокомиссия внесла предложение о предоставлении нового макрофина в 1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности в Украине.

На прошлой неделе страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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