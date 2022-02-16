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Генсек НАТО: пока мы не видим никакой российской деэскалации возле Украины

Генсек НАТО: пока мы не видим никакой российской деэскалации возле Украины

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В НАТО не видят российской деэскалации возле украинких границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей в места постоянной дислокации. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг журналистам перед заседанием министров обороны стран НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Пока мы не видим никакой российской деэскалации. Но, конечно, мы внимательно следим и мониторим то, что они делают. И потом, если они действительно начнут отводить силы, мы это будем только приветствовать. Но это еще предстоит выяснить”, — сказал Столтенберг, комментируя недавние заявления Минобороны России.

Детали

По словам Генсека, РФ все время перемещала силы “туда и обратно”. Таким образом, отметил он, перемещение сил не подтверждает реального отвода войск.

“Они двигались туда-сюда все время, но тенденция последних недель и месяцев заключалась в неуклонном увеличении российских сил вблизи границ Украины. Таким образом, Россия сохраняет возможность полноценного вторжения в Украину без предупреждения”, — заявил он.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются в места постоянной дислокации.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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