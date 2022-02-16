Путин получил обращение о "признании Л/ДНР". В Кремле говорят, оно не коррелирует с "Минском"

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата:

“Какого-то четкого регламента на сей счет не существует”, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о дальнейших действиях после получения обращения Госдумы РФ.

“Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению”, — констатировал Песков.

При этом он подчеркнул, что “признание не коррелируется с минскими соглашениями”.

Детали

По словам пресс-секретаря Пуутина, обращение Госдумы РФ якобы “является очень ярким показателем настроя депутатов и превалирующей точки зрения в общественном мнении страны”.

“Но президент акцентировал, что главное — это помочь урегулированию ситуации на юго-востоке (Украины — ред.), а сделать это можно, только всячески способствуя имплементации минского комплекса мер... Вот на чем и будет акцентироваться президент ”, - сказал Песков.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой “признать так называемые ”Л/ДНР“.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.