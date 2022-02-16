Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве 18 февраля

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с самопровозглашенным главой Беларусі Александром Лукашенко в Москве. Об этом говорится в расписании событий на сайте Кремля, пишет УНН.

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“18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко”, — говорится в сообщении Кремля.

Детали

Сообщается, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также “актуальные проблемы европейской безопасности”.

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.