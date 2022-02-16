Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,24 -0,2931  EUR: 32,03 -0,2981 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
LIVE: Хакерская атака на Украину. Брифинг Минцифры и департаментов кибербезопасности
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5025

Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве 18 февраля

Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве 18 февраля

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с самопровозглашенным главой Беларусі Александром Лукашенко в Москве. Об этом говорится в расписании событий на сайте Кремля, пишет УНН.

Цитата

“18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко”, — говорится в сообщении Кремля.

Детали

Сообщается, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также “актуальные проблемы европейской безопасности”.

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.