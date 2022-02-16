Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,24 -0,2931  EUR: 32,03 -0,2981 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12120

Министры иностранных дел G7 проведут переговоры по Украине в субботу

Министры иностранных дел G7 проведут переговоры по Украине в субботу

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министры иностранных дел “Группы семи” проведут переговоры по ситуации вокруг Украины в субботу в Мюнхене. Об этом сообщил в среду представитель МИД Германии, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Так, сообщается что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проведет переговоры в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, котороые будут “сосредоточены на кризисе, возникшем из-за размещения российских войск вблизи Украины”.

Кроме того, встречи по этому вопросу ожидаются также между Францией, Германией и Украиной, а также Францией, Германией, Великобританией и США.

Такие переговоры, в том числе визиты канцлера Олафа Шольца в Киев и Москву на этой неделе, “тесно скоординированы и являются частью целого диалога, который западные союзники проводили в последние недели”, чтобы разрядить напряженность в связи с наращиванием российских войск, сообщили в МИД Германии.

Ожидается, что и Шольц, и Бербок выступят на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой также должны присутствовать вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее также стало известно, что конференцию посетит Президент Украины Владимир Зеленский.

Конференция собирает мировую элиту из сфер обороны и безопасности в Германии. Она должна начаться 18 февраля.

Источник: УНН
Теги: Украина, G7
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.