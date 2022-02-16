Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,24 -0,2931  EUR: 32,03 -0,2981 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины 108690
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8625

США не видят "никакого значимого отвода" российских войск от границы Украины – Блинкен

США не видят "никакого значимого отвода" российских войск от границы Украины – Блинкен

Энтони Блинкен

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы. Об этом сообщил  в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен в программе "Доброе утро, Америка" на канале ABC, пишет УНН.

Цитата

"К сожалению, есть разница между тем, что говорит Россия, и тем, что она делает. И мы не видим никакого значимого отвода", - сказал Блинкен.

"Наоборот, мы продолжаем видеть, что силы, особенно те, которые находятся в авангарде любой восстановленной агрессии против Украины, продолжают накапливаться на границе", - сказал он.

Детали

По словам Госсекретаря, США считают, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, в том числе и на этой неделе.

"Мы говорили, что находимся в таком временном окне, когда вторжение может произойти в любой момент. Президент Путин создал потенциал для действий в очень короткие сроки. Он может нажать на курок. Он может спустить его сегодня. Он может спустить его завтра. Он может сделать это на следующей неделе. Силы есть, если он захочет возобновить агрессию против Украины", - сказал Блинкен.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Ранее Генсек НАТО отметил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинских границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей к местам постоянной дислокации.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.