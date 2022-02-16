Зеленский ввел в действие Стратегию обеспечения госбезопасности. Среди угроз - Россия

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О Стратегии обеспечения государственной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года “О Стратегии обеспечения государственной безопасности”, — говорится в документе.

Детали

Среди угроз в документе указана Россия.

Так в разделе "Среда безопасности и угрозы государственной безопасности" указано: "Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.

Оккупационная администрация Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы международного права и свободы человека и гражданина, их деятельность угрожает государственной безопасности Украины".

Сообщается, что Президент утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности и поручил Кабинету Министров Украины утвердить план мероприятий по ее реализации и обеспечить при участии субъектов обеспечение государственной безопасности его выполнения.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой для планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности.

Реализация положений Стратегии будет осуществляться на плановой основе на период до 2025 года.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — указом объявил Днем единения.