Зеленский ввел в действие Стратегию обеспечения госбезопасности. Среди угроз - Россия
Владимир Зеленский
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО О Стратегии обеспечения государственной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.
Цитата
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года “О Стратегии обеспечения государственной безопасности”, — говорится в документе.
Детали
Среди угроз в документе указана Россия.
Так в разделе "Среда безопасности и угрозы государственной безопасности" указано: "Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.
Оккупационная администрация Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы международного права и свободы человека и гражданина, их деятельность угрожает государственной безопасности Украины".
Сообщается, что Президент утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности и поручил Кабинету Министров Украины утвердить план мероприятий по ее реализации и обеспечить при участии субъектов обеспечение государственной безопасности его выполнения.
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что Стратегия обеспечения государственной безопасности определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой для планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности.
Реализация положений Стратегии будет осуществляться на плановой основе на период до 2025 года.
Дополнение
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.
Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — указом объявил Днем единения.